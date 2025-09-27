Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Adaś skończył 4 latka. Urodzinowe życzenie? Terapia genowa w USA [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Tort, licytacje i konkursy, a to wszystko z okazji 4. urodzin Adasia Orlika.
W Załomiu przy ul. Parkowej 3 trwa Festyn Plenerowy "Leć Orliku". Do godziny 17 można odwiedzać stoiska z rękodziełem, strefę gastronomiczną i zabaw dla dzieci. Będą też koncerty.

- Zapraszamy wszystkich, tort już jest gotowy. Tutaj każdy przyszedł ze swoim pomysłem, wkładając swoją pracę, w to żebyśmy się przybliżyli do naszego celu. Walczymy o terapię genowej, którą można już podać, bo Adaś skończył właśnie 4 latka. Im dłużej będziemy czekać, tym więcej Adaś straci mięśni. A to zmiany już niemożliwe do odwrócenia - dodaje Alicja Orlik, mama Adasia.

- Pomagamy Adasiowi jak możemy. Tu jest mój synek, który też miał podejrzenie porażenia mózgowego, także emocjonalnie jestem powiązana z tą zbiórką. - Adasiowi już nie raz pomagaliśmy, postanowiliśmy więc, że przyjdziemy jeszcze raz. - Oj, czego tutaj nie ma... Zamek dmuchany, malowanie buziek, warkoczyki i brokatowe tatuaże oraz mnóstwo pysznego, naprawdę pysznego jedzenia - mówią uczestnicy.

Chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a chłopca można wspierać podczas festynu, ale także przez internetową zbiórkę, klikając TUTAJ.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

