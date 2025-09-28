Nowy parkingowiec jeszcze w październiku

Pod koniec października udostępniony zostanie kierowcom nowy parkingowiec, który powstał w Szczecinie, w tak zwanym kwartale 36.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Czynny będzie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, a jednorazowo będzie mogło z niego skorzystać ponad 260 kierowców.Nowy dwupoziomowy parking nie będzie częścią Strefy Płatnego Parkowania. Wprowadzony zostanie tutaj inny sposób poboru opłat - zapowiada Prezes Zarządu spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Radosław Kanarek.- Opłaty będą pobierane na zupełnie innych zasadach. Na zasadach takich, jakie mają miejsce w każdym innym parkingowcu komercyjnym, czyli będzie to opłata godzinowa. Przewidujemy pulę miejsc w oparciu o opłatę abonamentową dla mieszkańców czy dla podmiotów, które prowadzą w okolicy swoją działalność - informuje Kanarek.Wraz z otwarciem parkigowca zmieni się także organizacja ruchu na ulicy Małkowskiego. Na odcinku od Królowej Jadwigi do Księcia Bogusława X będzie na niej obowiązywał ruch dwukierunkowy.