Nowy parkingowiec jeszcze w październiku

Pod koniec października udostępniony zostanie kierowcom nowy parkingowiec, który powstał w Szczecinie, w tak zwanym kwartale 36.
Nowy dwupoziomowy parking nie będzie częścią Strefy Płatnego Parkowania. Wprowadzony zostanie tutaj inny sposób poboru opłat - zapowiada Prezes Zarządu spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Radosław Kanarek.
- Opłaty będą pobierane na zupełnie innych zasadach. Na zasadach takich, jakie mają miejsce w każdym innym parkingowcu komercyjnym, czyli będzie to opłata godzinowa. Przewidujemy pulę miejsc w oparciu o opłatę abonamentową dla mieszkańców czy dla podmiotów, które prowadzą w okolicy swoją działalność - informuje Kanarek.
Wraz z otwarciem parkigowca zmieni się także organizacja ruchu na ulicy Małkowskiego. Na odcinku od Królowej Jadwigi do Księcia Bogusława X będzie na niej obowiązywał ruch dwukierunkowy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas