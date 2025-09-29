(Kolejny) krok milowy w kierunku powstania głębokowodnego terminala kontenerowego [ZDJĘCIA]

Drogi dojazdowe, bocznica kolejowa i infrastruktura energetyczna powstaną w świnoujskim porcie. To w ramach budowy dostępu lądowego do głębokowodnego terminala kontenerowego powstającego w naszym regionie.

- Wybudujemy nowy układ drogowy i kolejowy od węzła Przytór. Wybudujemy układ 10 torów kolejowych o długości 800 metrów każdy. Zapewnimy parking na 50 tysięcy metrów kwadratowych, rondo, którym samochody będą dostawały się na terminal, w tym główny punkt zasilania energetycznego - wyliczał.





Chcemy, aby inwestycja ta była ważnym etapem w budowaniu w Polsce silnej gospodarki morskiej - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.- Stworzyć tor obejmujący różne gałęzie transportu po to, aby kontenerowce, które przypłyną do Świnoujścia po rozładowaniu kontenerów, dalej mogły jechać do wschodnich Niemiec, w stronę Czech i też w przeciwległym kierunku - zapowiedział.To będzie bardzo szeroki zakres prac - podkreślił wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Krzysztof Sadowski.Koszt inwestycji to około 700 milionów złotych. Termin zakończenia budowy terminala kontenerowego planowany jest na rok 2030.