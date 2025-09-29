Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

(Kolejny) krok milowy w kierunku powstania głębokowodnego terminala kontenerowego [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Drogi dojazdowe, bocznica kolejowa i infrastruktura energetyczna powstaną w świnoujskim porcie. To w ramach budowy dostępu lądowego do głębokowodnego terminala kontenerowego powstającego w naszym regionie.
Jest decyzja WSA w sprawie terminalu kontenerowego

Jest decyzja WSA w sprawie terminalu kontenerowego

Marchewka: Jest to inwestycja strategiczna, kluczowa dla nas i na pewno nie ustąpimy nawet o krok
WSA: wyrok w sprawie terminalu kontenerowego
Chcemy, aby inwestycja ta była ważnym etapem w budowaniu w Polsce silnej gospodarki morskiej - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- Stworzyć tor obejmujący różne gałęzie transportu po to, aby kontenerowce, które przypłyną do Świnoujścia po rozładowaniu kontenerów, dalej mogły jechać do wschodnich Niemiec, w stronę Czech i też w przeciwległym kierunku - zapowiedział.

To będzie bardzo szeroki zakres prac - podkreślił wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Krzysztof Sadowski.

- Wybudujemy nowy układ drogowy i kolejowy od węzła Przytór. Wybudujemy układ 10 torów kolejowych o długości 800 metrów każdy. Zapewnimy parking na 50 tysięcy metrów kwadratowych, rondo, którym samochody będą dostawały się na terminal, w tym główny punkt zasilania energetycznego - wyliczał.

Koszt inwestycji to około 700 milionów złotych. Termin zakończenia budowy terminala kontenerowego planowany jest na rok 2030.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Stworzyć tor obejmujący różne gałęzie transportu po to, aby kontenerowce, które przypłyną do Świnoujścia po rozładowaniu kontenerów, dalej mogły jechać do wschodnich Niemiec, w stronę Czech i też w przeciwległym kierunku - zapowiedział.
- Wybudujemy nowy układ drogowy i kolejowy od węzła Przytór. Wybudujemy układ 10 torów kolejowych o długości 800 metrów każdy. Zapewnimy parking na 50 tysięcy metrów kwadratowych, rondo, którym samochody będą dostawały się na terminal, w tym główny punkt zasilania energetycznego - wyliczał.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
rea' style='display:block; margin-bottom:3em;'>

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7386 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4497 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3967 razy)
  4. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 3673 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3634 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana dowodzenia w 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Piknik i sprzątanie Puszczy Bukowej. Nurkowie w Szmaragdowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wybory do szczecińskich rad osiedli. "Czujemy się rodziną, grupą..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty