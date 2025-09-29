Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Akademik czy mieszkanie na wynajem? Studenci przed dylematem

Region Antoni Stefański

Dom Studencki "Amicus", akademik ZUT. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Dom Studencki "Amicus", akademik ZUT. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Niebawem na szczecińskich uczelniach rozpocznie się rok akademicki; studenci poszukują dachu nad głową. Do wyboru są mieszkania na wynajem i pokoje w domach studenckich.
Na zakwaterowanie w czterech akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego w tym roku mogło liczyć 1000 osób.

- Ze względu na to, że "Portowiec" jest w tej chwili dalej remontowany, 100 miejsc będzie oddanych w listopadzie zgodnie z planem oddania akademika w połowie listopada. Na dzień dzisiejszy studenci mają do dyspozycji ponad 970 miejsc – mówi koordynator Osiedla Domów Studenckich szczecińskiej wszechnicy, Marek Michalak.

Politechnika Morska oferuje 759 pokoi w swoich dwóch akademikach.

- Mam mieszkanie na wynajem. Dla najemcy idzie 1500 zł i dodatkowo jakieś 500 zł, 600 zł na opłatę. - W "Bakałarzu" wychodzi mi 550 zł, mieszkam w trzyosobowym pokoju. - Prawdę mówiąc na akademik w ogóle się nie zapatrywałam. Bardzo szanuje sobie prywatność i takie moje miejsce, więc zależało mi. - Jestem na pierwszym roku, dopiero dzisiaj przyjechałem, zameldowałem się, więc ciężko mi powiedzieć. Ale na pewno lepiej, niż wynajęcie mieszkania, bo koszta są zdecydowanie mniejsze - mówili studenci.

Opłaty za pokoje w akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego nie uległy zmianie.

Na Politechnice Morskiej wzrosły o 30-35 zł.

Podwyżki nastąpiły również na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Przykładowo, opłata za pokój jednoosobowy w Domu Studenckim nr 1 wzrosła z 603 złotych do 681 złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Antoniego Stefańskiego z audycji "Tematy i Muzyka"
Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

