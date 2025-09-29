Branża HoReCa: wrzesień lepszy od lipca

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Wiele wskazuje na to, że jesień pozwoli nadrobić straty po deszczowym i zimnym lecie. W wielu świnoujskich hotelach obłożenie w tej chwili jest stuprocentowe.

By spędzić jesienny weekend nad morzem pokój trzeba rezerwować z wyprzedzeniem, przyznaje Katarzyna Cysewska z Apart Green Concrete.



- Jeżeli chodzi o weekend, to musi przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a jeżeli chodzi o odwrócony weekend, czyli niedziela, poniedziałek, wtorek, można tydzień przed - instruowała.



Jak się okazuje wrzesień dla wielu hoteli pod względem statystyk jest lepsza, niż środek sezonu mówi pan Radosław z hotelu West Baltic Resort w Świnoujściu.



- Wbrew pozorom mieliśmy pełne obłożenie przez cały sezon, natomiast musieliśmy trochę zejść z cen. Wrzesień i październik to najbardziej - wbrew pozorom - oblegane terminy i u nas obłożenie jest jeszcze pełne - powiedział.



Po trudnym lecie przyszła pracowita, ale jak dotąd owocna jesień. Spadku gości hotelarze spodziewają się dopiero pod koniec listopada.



