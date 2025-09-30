Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Bieg pod górę do wieży Quistorpa. Rusza akcja #StopOtyłości

Region Weronika Łyczywek

Fot. Facebook / Fizjobiegacze Szczecin
Fot. Facebook / Fizjobiegacze Szczecin
Poprawia kondycję, wzmacnia serce i pomaga spalić kalorie. Mowa o bieganiu po schodach, które można praktykować między innymi na klatkach schodowych, stadionowych trybunach czy w wieżach widokowych. Jeżeli ktoś się zastanawia nad taką formą treningu, może dołączyć do projektu "#StopOtyłości, Szczecin na Schodach" i pobiec w Lesie Ankońskim do Wieży Quistorpa.
Spotkanie rozpocznie się rozgrzewką - mówi trenerka fitness Ewelina Kowalik.

- Trochę wykroków, samego marszu, w zależności od tego, jacy będą uczestnicy. I to nie jest tylko i wyłącznie trening dla osób, które gdzieś mają styczność z tą aktywnością, ale też zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą zrobić ten krok - mówi trenerka fitness.

Ta akcja to więcej niż trening, to wspieranie zdrowego stylu życia - dodaje Ewelina Kowalik.

- Podczas takiego zwykłego godzinnego marszu, gdzieś tak 300 kalorii wyjdzie. Używając schodów nawet 500-700 kalorii, co daje nam dwa pączki - mówi trenerka.

Udział w treningu jest bezpłatny. Zbiórka o godzinie 17 przy parkingu Arkonka.

Edycja tekstu: Michał Król
Spotkanie rozpocznie się rozgrzewką - mówi trenerka fitness Ewelina Kowalik.
Ta akcja to więcej niż trening, to wspieranie zdrowego stylu życia - dodaje Kowalik.

wrzesień 2025
