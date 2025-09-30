Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
W pogoni za słońcem, czyli jesienne wakacje szczecinian

Region Krzysztof Cichocki

W październiku średnie temperatury w krajach basenu Morza Śródziemnego wynoszą około 25 stopni, a woda w morzu utrzymuje się na poziomie 23 stopni.. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]
Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]
Zamiast szukać parasola szukają lotów w ciepłe kraje. Sezon wakacyjny w Polsce się kończy, ale chęć do podróży - wcale nie. Jesienią szczecinianie najchętniej uciekają tam, gdzie jest ciepło, czyli minimum 25 stopni, a najlepiej 30.
Najpopularniejsze w październiku są kraje basenu Morza Śródziemnego.

- Jest to Cypr, Turcja, Egipt, jak najbardziej Tunezja... Ale mamy wrażenie, że już jest tych wylotów mniej. Na pewno jeszcze Wyspy Kanaryjskie. No i powoli, powoli od początku listopada zaczyna się sezon na wyloty egzotyczne, czyli te dalsze, typu Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Meksyk - wylicza Karolina Brzezińska ze szczecińskiego biura podróży.

Z drugiej strony podróżujemy w poszukiwaniu atrakcji krajoznawczych. Warunki pogodowe sprzyjają zwiedzaniu regionów, w których latem jest za gorąco.

- Ostatnio takie kraje jesienią, do których się jeździ, to na przykład kraje Zatoki Perskiej, coraz częściej bardzo modny Oman, czy też mało jeszcze rozpoznany, ale już turyści nawet ze Szczecina tam jeżdżą, to jest Uzbekistan, gdzie latem jest 45 stopni, a teraz w październiku jest, powiedzmy, 20-25 stopni - dodaje właściciel biura podróży Zbigniew Głąbiński.

W październiku średnie temperatury w krajach basenu Morza Śródziemnego wynoszą około 25 stopni, a woda w morzu utrzymuje się na poziomie 23 stopni.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jest to Cypr, Turcja, Egipt, jak najbardziej Tunezja... Ale mamy wrażenie, że już jest tych wylotów mniej. Na pewno jeszcze Wyspy Kanaryjskie. No i powoli, powoli od początku listopada zaczyna się sezon na wyloty egzotyczne, czyli te dalsze, typu Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Meksyk - wylicza Karolina Brzezińska ze szczecińskiego biura podróży.
- Ostatnio takie kraje jesienią, do których się jeździ, to na przykład kraje Zatoki Perskiej, coraz częściej bardzo modny Oman, czy też mało jeszcze rozpoznany, ale już turyści nawet ze Szczecina tam jeżdżą, to jest Uzbekistan, gdzie latem jest 45 stopni, a teraz w październiku jest, powiedzmy, 20-25 stopni - dodaje właściciel biura podróży Zbigniew Głąbiński.

