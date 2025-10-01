Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Krew w regionie poszukiwana

Region Anna Klimczyk

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wciąż notują braki krwi i apelują o jej oddawanie.
Zapytaj eksperta. Jak zostać krwiodawcą

Zapytaj eksperta. Jak zostać krwiodawcą?

W Szczecinie stan bardzo niski dotyczy grupy A RhD-.

- Oddanie krwi nie boli i trwa tylko chwilę, a my dbamy nie tylko o zdrowie pacjentów, którzy krew mają otrzymać, ale także o dawców - mówiła w audycji "Zapytaj eksperta" Anna Lipińska wicedyrektor ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

- Każdy, kto zgłasza się jako kandydat na krwiodawcę, przed oddaniem krwi jest badany przez lekarza. Sprawdzane jest, czy faktycznie może oddać krew - tłumaczyła Lipińska.

Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18-65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.

Autorka edycji: Joanna Chajdas / Jacek Rujna
