Krew w regionie poszukiwana

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wciąż notują braki krwi i apelują o jej oddawanie.

W Szczecinie stan bardzo niski dotyczy grupy A RhD-.





- Oddanie krwi nie boli i trwa tylko chwilę, a my dbamy nie tylko o zdrowie pacjentów, którzy krew mają otrzymać, ale także o dawców - mówiła w audycji "Zapytaj eksperta" Anna Lipińska wicedyrektor ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas / Jacek Rujna

- Każdy, kto zgłasza się jako kandydat na krwiodawcę, przed oddaniem krwi jest badany przez lekarza. Sprawdzane jest, czy faktycznie może oddać krew - tłumaczyła Lipińska.Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18-65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.