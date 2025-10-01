Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Marszałek Senatu: naukowcy powinni być mniej obciążani biurokracją i presją na sukces

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Polska nauka potrzebuje szerszego spojrzenia i większej swobody. To recepta na rozwój i awans w rankingu innowacyjności - uważa marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
W polityce sprintu Szymon Hołownia był bardzo dobry

"W polityce sprintu Szymon Hołownia był bardzo dobry"

Małgorzata Kidawa-Błońska
W ocenie gościa porannej "Rozmowy pod krawatem", badacze powinni być w mniejszym stopniu obciążani biurokracją i presją na sukces.

- W nauce musi być prawo do eksperymentu i musi być prawo do błędu. Znamy przypadki badań, które zostały zamknięte, bo nie widziano zastosowania dla tych metod, a potem okazało się, że to zmieniło naukę na całym świecie - mówi marszałek Senatu.

Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała do Szczecina z okazji inauguracji roku akademickiego.

Edycja tekstu: Michał Król
Region

