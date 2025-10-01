Marszałek Senatu: naukowcy powinni być mniej obciążani biurokracją i presją na sukces

Polska nauka potrzebuje szerszego spojrzenia i większej swobody. To recepta na rozwój i awans w rankingu innowacyjności - uważa marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W ocenie gościa porannej "Rozmowy pod krawatem", badacze powinni być w mniejszym stopniu obciążani biurokracją i presją na sukces.- W nauce musi być prawo do eksperymentu i musi być prawo do błędu. Znamy przypadki badań, które zostały zamknięte, bo nie widziano zastosowania dla tych metod, a potem okazało się, że to zmieniło naukę na całym świecie - mówi marszałek Senatu.Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała do Szczecina z okazji inauguracji roku akademickiego.