Marszałek Senatu: naukowcy powinni być mniej obciążani biurokracją i presją na sukces

Polska nauka potrzebuje szerszego spojrzenia i większej swobody. To recepta na rozwój i awans w rankingu innowacyjności - uważa marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
- W nauce musi być prawo do eksperymentu i musi być prawo do błędu. Znamy przypadki badań, które zostały zamknięte, bo nie widziano zastosowania dla tych metod, a potem okazało się, że to zmieniło naukę na całym świecie - mówi marszałek Senatu.
Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała do Szczecina z okazji inauguracji roku akademickiego.
Edycja tekstu: Michał Król