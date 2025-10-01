Będą utrudnienia drogowe dla mieszkańców Ustowa

Planowane prace drogowe w Ustowie rozpoczną się w czwartek i potrwają tydzień.

Na czym będą polegać - wyjaśnia Sylwia Turkiewicz ze starostwa powiatowego w Policach.- Prowadzone będą prace bitumiczne na odcinku od folwarku do tartaku. Prosimy wszystkich mieszkańców o pozostawianie pojazdów poza zakresem prowadzonych robót, a także ograniczenie do minimum przejazdów przez miejscowość w tym czasie - mówi Turkiewicz.Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku jednego kilometra, a także przebudowę zjazdów, skrzyżowań i przystanków autobusowych oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej. Koszt prac to 11,5 miliona złotych.