Każdy piątek dniem krwiodawstwa w Świnoujściu

Mobilny punkt poboru krwi będzie przyjeżdżać do Świnoujścia w każdy piątek - zapowiedziała dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Ewa Kłosińska.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

To odpowiedź na decyzję o zamknięciu w tym mieście stałego punktu poboru. Powodów było kilka: brak personelu, duże koszty oraz niska zgłaszalność dawców.Zmiany dot. zastąpienia stałego punktu mobilnym zostały zaakceptowane w Ministerstwie Zdrowia.- Wystąpiłam z analizą zarówno personalną, jak i ekonomiczną z wnioskiem o przyjęcie takiego założenia, że terenowy oddział przestaje funkcjonować - poinformowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji'' Kłosińska.Przeciwko decyzji zaprotestowała część mieszkańców, krytycznie do sprawy odniosła się też prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.Dyrektor Kłosińska zapowiedziała, że punkt zostanie zamknięty 7 października, ale krwiobus przyjedzie już tydzień później. Zgodę na jego ustawienie musi jednak wyrazić miasto.