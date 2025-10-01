Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Każdy piątek dniem krwiodawstwa w Świnoujściu

Region Sławomir Orlik

Fot. Radosław Jaczmiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Radosław Jaczmiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Mobilny punkt poboru krwi będzie przyjeżdżać do Świnoujścia w każdy piątek - zapowiedziała dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Ewa Kłosińska.
Zamiast punktu krwiodawstwa będzie autobus. Świnoujścianie protestują [ZDJĘCIA]

Zamiast punktu krwiodawstwa będzie autobus. Świnoujścianie protestują [ZDJĘCIA]

Centrum krwiodawstwa znika ze Świnoujścia. Zapowiadany krwiobus
To odpowiedź na decyzję o zamknięciu w tym mieście stałego punktu poboru. Powodów było kilka: brak personelu, duże koszty oraz niska zgłaszalność dawców.

Zmiany dot. zastąpienia stałego punktu mobilnym zostały zaakceptowane w Ministerstwie Zdrowia.

- Wystąpiłam z analizą zarówno personalną, jak i ekonomiczną z wnioskiem o przyjęcie takiego założenia, że terenowy oddział przestaje funkcjonować - poinformowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji'' Kłosińska.

Przeciwko decyzji zaprotestowała część mieszkańców, krytycznie do sprawy odniosła się też prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

Dyrektor Kłosińska zapowiedziała, że punkt zostanie zamknięty 7 października, ale krwiobus przyjedzie już tydzień później. Zgodę na jego ustawienie musi jednak wyrazić miasto.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wystąpiłam z analizą zarówno personalną, jak i ekonomiczną z wnioskiem o przyjęcie takiego założenia, że terenowy oddział przestaje funkcjonować - poinformowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji'' Kłosińska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4847 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od wczoraj oglądane 4651 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4317 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4267 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4133 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska
Pożar w Koszalinie. Dziewięć osób poszkodowanych [WIDEO]
Grzegorz Ciechanowski

Najnowsze podcasty