Wjechał do Polski mimo zakazu, został złapany przez szczecińskich policjantów

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Złamał zakaz wjazdu do Polski - wpadł w ręce szczecińskich policjantów. To 29-letni Gruzin. Kradł w jednym z marketów budowalnych i posługiwał się nową tożsamością, aby ominąć obowiązujący go zakaz wjazdu do Polski.