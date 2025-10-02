Wjechał do Polski mimo zakazu, został złapany przez szczecińskich policjantów

Złamał zakaz wjazdu do Polski - wpadł w ręce szczecińskich policjantów. To 29-letni Gruzin. Kradł w jednym z marketów budowalnych i posługiwał się nową tożsamością, aby ominąć obowiązujący go zakaz wjazdu do Polski.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sądu. W trybie przyspieszonym usłyszał wyrok za kradzież. Sąd wydał też kolejną decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz wydał 6 letni zakaz ponownego wjazdu do Polski.
Gruzin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, skąd zostanie przekazany odpowiednim służbom.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek