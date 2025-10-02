Konsolidacja szpitali powiększy możliwości Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej z optymizmem patrzy na połączenie ze szpitalem "Zdroje".

Edycja tekstu: Michał Król

Trwają wstępne rozmowy i prace nad tym, jak proces konsolidacji dwóch placówek miałby wyglądać.Otrzymamy jednostkę o znacznie silniejszym potencjale i możliwościach - mówi Agnieszka Muchla-Łagosz, rzecznika Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego w Szczecinie.- Konsolidacja ze "Zdrojami" powiększy możliwości Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w kierunku diagnostyki i terapii onkologicznych. Będzie tam można otworzyć dodatkowe funkcjonalności dla pacjentów - mówi rzecznika ZCO.Połączone placówki miałyby łącznie 34 oddziały szpitalne i 53 poradnie.