Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Ukradła kartę znajomemu, może trafić do więzienia na 10 lat

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / jarmoluk (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / jarmoluk (domena publiczna)
Ukradła kartę bankomatową, teraz 10 lat może spędzić w więzieniu. Mieszkanka powiatu sławieńskiego razem ze wspólnikiem włamała się na konto swojego znajomego.
Mężczyzna zgłosił na policję, że gdy zalogował się na swoje konto bankowe odkrył, że jego karta ma nowego właściciela. Poszkodowany powiedział też policjantom, że złodziej zapłacił kartą za zakupy - mężczyzna stracił w ten sposób 3 tysiące złotych.

Funkcjonariusze ustalili, że odpowiedzialni za kradzież są 44-latka i jej 42-letni kolega. Jak się okazało, kobieta ukradła kartę, gdy odwiedziła pokrzywdzonego mężczyznę. Znała PIN do niej, bo wcześniej pomagała mu w zakupach.

Kobieta usłyszała zarzut kradzieży karty płatniczej. Ona i jej wspólnik odpowiedzą też za włamanie na rachunek bankowy. Oboje przyznali się do stawianych im zarzutów. Policjanci odzyskali kartę płatniczą, która wróciła do właściciela.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od przedwczoraj oglądane 5166 razy)
  2. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 26 września oglądane 4903 razy)
  3. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4383 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4353 razy)
  5. "Mamy bardzo duży wysyp grzybów". Nadleśnictwo zaprasza na zawody
    (od 26 września oglądane 4184 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Kidawa-Błońska

Najnowsze podcasty