Ukradła kartę znajomemu, może trafić do więzienia na 10 lat

Ukradła kartę bankomatową, teraz 10 lat może spędzić w więzieniu. Mieszkanka powiatu sławieńskiego razem ze wspólnikiem włamała się na konto swojego znajomego.

Mężczyzna zgłosił na policję, że gdy zalogował się na swoje konto bankowe odkrył, że jego karta ma nowego właściciela. Poszkodowany powiedział też policjantom, że złodziej zapłacił kartą za zakupy - mężczyzna stracił w ten sposób 3 tysiące złotych.Funkcjonariusze ustalili, że odpowiedzialni za kradzież są 44-latka i jej 42-letni kolega. Jak się okazało, kobieta ukradła kartę, gdy odwiedziła pokrzywdzonego mężczyznę. Znała PIN do niej, bo wcześniej pomagała mu w zakupach.Kobieta usłyszała zarzut kradzieży karty płatniczej. Ona i jej wspólnik odpowiedzą też za włamanie na rachunek bankowy. Oboje przyznali się do stawianych im zarzutów. Policjanci odzyskali kartę płatniczą, która wróciła do właściciela.