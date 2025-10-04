Zwierzogród świętuje Światowy Dzień Zwierząt

To okazja, aby zajrzeć w niedostępne na co dzień zakamarki i sporo dowiedzieć się na temat dzikich zwierząt. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie organizuje w sobotę Światowy Dzień Zwierząt.
Zaplanowano wypuszczanie na wolność ptaków po rehabilitacji i prelekcje o ochronie dzikich gatunków - zapowiada Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu. - Będzie można wejść do miejsc na ośrodku, do których normalnie wchodzić nie można. Opowiemy o idei ośrodka, jak pracujemy, jak to wszystko wygląda, o zwierzętach, jakieś ciekawostki z życia ośrodka, historie, które gdzieś tam się tworzą i będziemy mogli sobie wejść chociażby do gabinetu przyjęć, pokażemy osprzęt.
Na koniec jeśli pogoda pozwoli odbędzie się wspólne ognisko. Początek wydarzenia o godzinie 13. Udział jest bezpłatny, ale mile widziane będą datki na działanie ośrodka. Obowiązują zapisy, ilość miejsc jest ograniczona.
