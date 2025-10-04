Akcja ratunkowa na Bałtyku - podczas regat wywróciły się jachty

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska mówił w TVP Info, że w okolicach Gdyni podczas sztormu wywróciły się jachty uczestniczące w regatach.

- Została udzielona pomoc załogom dwóch jachtów. Jeden ma złamany masz, drugi uległ wywrotce i te osoby znajdowały się w wodzie. Tym osobom została udzielona pomoc, ale nie wymagają one pomocy medycznej. Zagrożonych było kolejne cztery jachty. One zostały bezpiecznie sprowadzone do portu - mówi Kluska.Służby sprawdzają teraz, czy ktoś jeszcze nie potrzebuje pomocy. Regaty o Błękitną Wstęgę zostały odwołane. W tej chwili wszystkie jednostki wracają do gdyńskiej i sopockiej mariny.Prędkość wiatru nad morzem w ostatnich godzinach znacząco wzrosła. Obecnie wynosi od 30 do 50 kilometrów na godzinę, zaś porywy wiatru sięgają lokalnie 70. Wiatr wieje z południowego wschodu. W kolejnych godzinach wciąż nad regionem występować będzie silny wiatr, o prędkości dochodzącej do około 50 kilometrów na godzinę, w porywach nawet do około 80.