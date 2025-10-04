Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Warsztaty z behawiorystą, zajęcia z pierwszej pomocy i informacje dotyczące adopcji. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie trwa dzień otwartych drzwi.
Mimo deszczowej pogody odwiedzających nie brakuje.

- Mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Jest dużo kotków, psów. To jest bardzo dobry uczynek. Dlatego, bo ludzie ratują życie zwierzątkom. - Fajnie pokazać dzieciom, jak to wszystko wygląda. W szczególności, że jeszcze z dzieciństwa to pamiętam w ogóle inne schronisko, inaczej zupełnie wyglądające. - Chcemy, żeby dzieci były świadome, jak pomagać zwierzątkom, które są tutaj. Też chcieliśmy zobaczyć nową lokację, po tym jak została przeniesiona z Wojska Polskiego - mówili.

- Można się dowiedzieć jak wyglądają adopcje, ale też widziałam, że jest dzisiaj służba skarbowo-celna, jest poczęstunek, są wykłady o behawiarystyce zwierząt, o naszych adopcjach - wyliczała pani Joanna, wolontariuszka.

Impreza zakończy się o godz. 16.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej. [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5755 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od wczoraj oglądane 4861 razy)
  3. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od wczoraj oglądane 4749 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4561 razy)
  5. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4557 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Agnieszka Nagórka

Najnowsze podcasty