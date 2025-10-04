Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Warsztaty z behawiorystą, zajęcia z pierwszej pomocy i informacje dotyczące adopcji. W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie trwa dzień otwartych drzwi.

Mimo deszczowej pogody odwiedzających nie brakuje.



- Mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Jest dużo kotków, psów. To jest bardzo dobry uczynek. Dlatego, bo ludzie ratują życie zwierzątkom. - Fajnie pokazać dzieciom, jak to wszystko wygląda. W szczególności, że jeszcze z dzieciństwa to pamiętam w ogóle inne schronisko, inaczej zupełnie wyglądające. - Chcemy, żeby dzieci były świadome, jak pomagać zwierzątkom, które są tutaj. Też chcieliśmy zobaczyć nową lokację, po tym jak została przeniesiona z Wojska Polskiego - mówili.



- Można się dowiedzieć jak wyglądają adopcje, ale też widziałam, że jest dzisiaj służba skarbowo-celna, jest poczęstunek, są wykłady o behawiarystyce zwierząt, o naszych adopcjach - wyliczała pani Joanna, wolontariuszka.



Impreza zakończy się o godz. 16.



Edycja tekstu: Jacek Rujna