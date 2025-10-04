Gigantyczny tort z okazji jubileuszu Świnoujścia

Tort-gigant został zaserwowany mieszkańcom Świnoujścia w czasie jubileuszu polskiej administracji w mieście.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wyspiarzy zachwycał nie tylko smak, ale i cukiernicze dekoracje.- Gdzieś mi zginęła żona i chciałem ją poczęstować tortem... - mówił jeden z degustatorów.- Czy tort robi wrażenie? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.- Robi, tylko że pada strasznie. Poproszę jeszcze jeden kawałek...- Jak idzie rozdawanie tortu? Chętnych nie brakuje?- Na pewno nie brakuje, jak widać: kolejka długa i tylko kierujemy kolejkę żeby szybciej podchodzili...- Dekoracja była ładna; pierwszy raz taki widziałam: były żaglówki, chyba ptaszki, błękitna woda, herb Świnoujścia.- Ciężki był tort?- Ponad 500 kilo. Dziesięciu strażaków-ochotników brało udział w przenoszeniu tego tortu. Tort wjechał na podesty na rolkach, było to wyzwanie.Tort można skosztować przy amfiteatrze, a w sąsiadującej hali tenisowej spróbować grochówki i spędzić czas z dziećmi, między innymi na torze wrotkarskim.