Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Świnoujście. Rekonstruktorzy w akcji [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Nie tylko podniosłe chwile i zabawa, ale i żywa historia w tle; świnoujścianie świętują 80-lecie miasta pod polską władzą.
Gigantyczny tort z okazji jubileuszu Świnoujścia

Gigantyczny tort z okazji jubileuszu Świnoujścia

80 lat polskiego Świnoujścia. Nadzwyczajna sesja rady miasta [ZDJĘCIA]
Z tej okazji, poza koncertami, uroczystą sesją i wielkim tortem, w okolicach amfiteatru pojawiła się specjalna ekspozycja militarna ze sprzętem z dawnych lat.

Można na niej poznać historię ubrań i mundurów, ale też broni i motoryzacji.

- Jesteśmy w kostiumach z lat 30. Koledzy wyglądają tak jak typowi milicjanci w tamtym okresie: 1945 do 1946 roku - wyjaśnił rekonstruktor Grzegorz.

- Są to oryginalne pojazdy amerykańskie, one wszystkie przyjechały "na kołach" z miejsc, gdzie mieszkamy - podkreślił Marek Fornal, Muzeum Skarby Techniki w Rotnowie.

- Jest to broń drugowojenna i powojenna. Są pistolety maszynowe, karabiny, rusznice przeciwpancerne. To broń z naszej kolekcji muzealnej, którą postanowiliśmy tutaj wystawić. Ludzie ogólnie pragną zobaczyć, jak broń wygląda, wziąć się do ręki, przeładować... - relacjonował Wojciech Olek z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu.

Wystawa powstała dzięki inicjatywie Muzeum Rybołówstwa. Wydarzeniem wieńczącym sobotnie obchody będzie koncert zespołu Ich Troje o godz. 21.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5755 razy)
  2. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od wczoraj oglądane 4861 razy)
  3. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od wczoraj oglądane 4749 razy)
  4. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4561 razy)
  5. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4557 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszyła budowa stawiacza pław. Stocznia Szczecińska czekała na to 18 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Agnieszka Nagórka

Najnowsze podcasty