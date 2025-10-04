Świnoujście. Rekonstruktorzy w akcji [ZDJĘCIA]

Nie tylko podniosłe chwile i zabawa, ale i żywa historia w tle; świnoujścianie świętują 80-lecie miasta pod polską władzą.

- Jesteśmy w kostiumach z lat 30. Koledzy wyglądają tak jak typowi milicjanci w tamtym okresie: 1945 do 1946 roku - wyjaśnił rekonstruktor Grzegorz.





- Są to oryginalne pojazdy amerykańskie, one wszystkie przyjechały "na kołach" z miejsc, gdzie mieszkamy - podkreślił Marek Fornal, Muzeum Skarby Techniki w Rotnowie.





- Jest to broń drugowojenna i powojenna. Są pistolety maszynowe, karabiny, rusznice przeciwpancerne. To broń z naszej kolekcji muzealnej, którą postanowiliśmy tutaj wystawić. Ludzie ogólnie pragną zobaczyć, jak broń wygląda, wziąć się do ręki, przeładować... - relacjonował Wojciech Olek z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu.

Z tej okazji, poza koncertami, uroczystą sesją i wielkim tortem, w okolicach amfiteatru pojawiła się specjalna ekspozycja militarna ze sprzętem z dawnych lat.Można na niej poznać historię ubrań i mundurów, ale też broni i motoryzacji.Wystawa powstała dzięki inicjatywie Muzeum Rybołówstwa. Wydarzeniem wieńczącym sobotnie obchody będzie koncert zespołu Ich Troje o godz. 21.