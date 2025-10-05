Kolejna odsłona "Warsztatów dla małych, spektakli dla dużych" w Tatrze Polskim

"Warsztaty dla małych, spektakle dla dużych" - pod takim hasłem Teatr Polski po raz trzeci wychodzi z propozycją do rodziców kilkulatków.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dzieci będą mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach w teatrze, a dorośli w tym czasie w spokoju obejrzą przedstawienie. Spektakl „Pilch/Dzienniki” oraz koncert „Skończyły się żarty” z udziałem Wojciecha Manna i Piotra Bukartyka, z opieką dla dzieci odbędą się 26 października i 30 listopada - zapisy na warsztaty jeszcze trwają.Są przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.