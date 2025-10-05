Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Plany zagospodarowania przestrzennego dla Osowa do zmiany

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego czekają mieszkańców północnej części Szczecina. Chodzi o okolice ulic Kalinowej, Maciejkowej oraz Czesława Miłosza.
Objęte w projekcie uchwały zmiany obejmą przede wszystkim teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny infrastruktury technicznej - mówi radny Marek Duklanowski.

- To jest regulacja przy zrealizowanym parku osiedlowym, dotycząca tylko infrastruktury technicznej, dostępu do niej, utrwalenia tych zmian, które nastąpiły, jeśli idzie o te cele rekreacyjne i takie związane z regulacją stanu, właściwie brzegów, które tam są dla tego cieku naturalnego - mówi Duklanowski.

Zmiany przestrzenne w tej części Szczecina trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta, która zaplanowana została na najbliższy czwartek 9 października.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
