Plany zagospodarowania przestrzennego dla Osowa do zmiany

Kolejne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego czekają mieszkańców północnej części Szczecina. Chodzi o okolice ulic Kalinowej, Maciejkowej oraz Czesława Miłosza.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Objęte w projekcie uchwały zmiany obejmą przede wszystkim teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny infrastruktury technicznej - mówi radny Marek Duklanowski.- To jest regulacja przy zrealizowanym parku osiedlowym, dotycząca tylko infrastruktury technicznej, dostępu do niej, utrwalenia tych zmian, które nastąpiły, jeśli idzie o te cele rekreacyjne i takie związane z regulacją stanu, właściwie brzegów, które tam są dla tego cieku naturalnego - mówi Duklanowski.Zmiany przestrzenne w tej części Szczecina trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta, która zaplanowana została na najbliższy czwartek 9 października.