Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Wiceprezydent Szczecina: kryzys kadrowy wśród motorniczych jest zażegnany

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zastępca prezydenta Szczecina zapewnia, że w tej chwili liczba motorniczych w Szczecinie jest wystarczająca, żeby kursy odbywały się bez większych przeszkód.
Ostatnia kadencja Rad Osiedli pokazała, że w wielu miejscach były skonfliktowane i nie działały

"Ostatnia kadencja Rad Osiedli pokazała, że w wielu miejscach były skonfliktowane i nie działały"

Łukasz Kadłubowski
Dwa lata temu w Tramwajach Szczecińskich brakowało 40 motorniczych, co przekładało się na codzienne odwoływanie kursów. Za mało było również kierowców autobusów.

Sytuacja teraz jest znacznie lepsza, ale nadal wymaga stałej kontroli - zapewniał Łukasz Kadłubowski w "Rozmowie pod krawatem".

- Bardzo dynamicznie ta sytuacja może się zmieniać. Ludzie przychodzą na emeryturę, zmieniają też pracę. Tak naprawdę ciągle ogłaszamy nowe nabory, jeżeli chodzi o kierowców, ale też organizujemy kursy dla motorniczych, więc na chwilę obecną ta sytuacja nie jest zła - mówi Kadłubowski.

Szczecin na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w tym roku wyda łącznie około 900 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Sytuacja teraz jest znacznie lepsza, ale nadal wymaga stałej kontroli - zapewniał Łukasz Kadłubowski w "Rozmowie pod krawatem".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od wczoraj oglądane 74116 razy)
  2. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5998 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5515 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5024 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3280 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Łukasz Kadłubowski
Święto modelarstwa w Technoparku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Drzwi otwarte w szczecińskim schronisku [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Dbać o godność studenta i dobre imię politechniki. Godnie reprezentować swój kraj" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja charytatywna "kilometry na pomoc" dotarła do Szczecina [ZDJĘCIA]
Po dwóch latach starań na fasadzie SP46 odsłonięto dwa ekologiczne murale [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty