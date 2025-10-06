Wiceprezydent Szczecina: kryzys kadrowy wśród motorniczych jest zażegnany

Zastępca prezydenta Szczecina zapewnia, że w tej chwili liczba motorniczych w Szczecinie jest wystarczająca, żeby kursy odbywały się bez większych przeszkód.
Sytuacja teraz jest znacznie lepsza, ale nadal wymaga stałej kontroli - zapewniał Łukasz Kadłubowski w "Rozmowie pod krawatem".
- Bardzo dynamicznie ta sytuacja może się zmieniać. Ludzie przychodzą na emeryturę, zmieniają też pracę. Tak naprawdę ciągle ogłaszamy nowe nabory, jeżeli chodzi o kierowców, ale też organizujemy kursy dla motorniczych, więc na chwilę obecną ta sytuacja nie jest zła - mówi Kadłubowski.
Szczecin na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w tym roku wyda łącznie około 900 milionów złotych.
Edycja tekstu: Michał Król