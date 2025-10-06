Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

"Ostatnia kadencja Rad Osiedli pokazała, że w wielu miejscach były skonfliktowane i nie działały"

Region Piotr Tolko

Osiedle Niebuszewo. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Frekwencja - mówiąc delikatnie - nie zachwyciła - skomentował Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, wyniki wyborów do szczecińskich Rad Osiedli.
Łukasz Kadłubowski

Wiceprezydent Szczecina: kryzys kadrowy wśród motorniczych jest zażegnany
Średnia w wyborach wyniosła zaledwie nieco ponad 6 proc. Na 37 osiedli, w dziewięciu rady nie powstaną, bo frekwencja była niższa niż 5 procent. Tam wybory zostaną powtórzone za rok. To m.in. osiedla Zdroje, Pomorzany, Gumieńce, Centrum, Turzyn i Niebuszewo.

Według niektórych opinii niska frekwencja to nie wina mieszkańców, lecz szczecińskiego magistratu, bo wybory nie były odpowiednio promowane.

Zawsze w takich sytuacjach szuka się winnego, jako urząd wykonaliśmy swoją pracę - mówił Łukasz Kadłubowski.

- Przed nami duża praca, bo ta ostatnia kadencja Rad Osiedli pokazała, że w wielu miejscach były skonfliktowane i nie działały - m.in. Gumieńce czy Niebuszewo. Ja też często spotykałem się z takimi sygnałami od mieszkańców, że oni nie mają na koło głosować - powiedział zastępca prezydenta Szczecina.

Łukasz Kadłubowski zapowiedział szereg działań, które mają dać nowe kompetencje Radom Osiedli.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta.

Edycja tekstu: Michał Król
