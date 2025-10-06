Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przysięgę małżeńską złożyli w sali szczecińskiego szpitala

Region Anna Klimczyk

Fot. Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie
To był niecodzienny ślub, bo odbył się w szpitalnej sali. Przysięgę małżeńską złożyli - pacjent Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Maciej Światłowski, były mistrz Polski w sprincie i jak sam mówi miłość jego życia.
To była niezapomniana uroczystość - wspomina Zofia Cerzniewska, pielęgniarka.

- Udało nam się zaskoczyć pacjenta i chyba samych siebie. Było wyśmienicie. Był specjalnie przygotowany stół, na którym były postawione pięknie białe goździki, złota kurtyna i napis "mąż i żona" - mówi Cerzniewska.

53-latek do oddziału ortopedii szpitala w Zdunowie trafił na początku września. Został przetransportowany z zagranicznej lecznicy, w której przeszedł pilną operację neurochirurgiczną po wypadku.

8 sierpnia spadłem z wysokości i uszkodziłem kręgosłup - opowiada Maciej Światłowski.

- Jak tu przyjechałem jedni lekarze mówią, że kręgosłupa nie da się odbudować. Drudzy, że te nerwy się tam całkowicie nie zmiażdżyły i tam jakaś reakcja jest. Teraz rehabilitacja mi mówi, że coraz więcej ruszam kolanami, podnoszę, że jakieś reakcje w stopach są - mówi Światłowski.

Obecnie Maciej Światłowski skupia się na rehabilitacji mającej postawić go na nogi.

Edycja tekstu: Michał Król
