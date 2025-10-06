Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Będzie nowy odcinek S10

Region Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Projekt odcinka S10 między Kijewem a wjazdem do Szczecina od strony Stargardu ma być gotowy w przyszłym miesiącu - zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
- Na jednej z działek przy obecnej dziesiątce w okolicy Płoni wykonawca przygotowuje już zaplecze budowy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

- Wykonawcy już wcześniej przygotowują sobie place składowe pod materiały budowlane, pod kruszywa, tak aby w momencie uzyskania pozwolenia na budowę mieć już materiał zgromadzony i ruszyć w pełni z robotami - mówi Grzeszczuk.

Prace budowlane mają rozpocząć się w połowie przyszłego roku. Inwestycja obejmuje m.in. budowę ponad cztery kilometry drogi i dwóch nowych węzłów Szczecin Płonia oraz Szczecin Zdunowo. Dzięki temu kierowcy ominą skrzyżowania Szosy Stargardzkiej z ulicami Balińskiego i Przyszłości. Wartość prac to ponad 200 mln zł.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Najnowsze podcasty