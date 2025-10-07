Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy

To zły pomysł - szef kancelarii prezydenta Polski sceptycznie wypowiada się o Parku Narodowym Dolinie Dolnej Odry.
- W momencie, kiedy jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie, a tak będzie, to te procesy inwestycyjne napotykają gigantyczne problemy. To jest kwestia właściwie zblokowania odrzańskiej drogi wodnej, zblokowania możliwości żeglugi, sportu, przede wszystkim w Świnoujściu - mówi Bogucki.
Zdaniem inicjatorów powołania Parku i rządu - nie będzie on miał wpływu na realizowanie inwestycji. Ustawę o jego stworzeniu pod koniec września przegłosował Sejm. To czy powstanie zależy właśnie m.in. od tego, czy podpisze ją prezydent Karol Nawrocki.
Edycja tekstu: Michał Król