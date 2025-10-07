Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman

Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To zły pomysł - szef kancelarii prezydenta Polski sceptycznie wypowiada się o Parku Narodowym Dolinie Dolnej Odry.
Zbigniew Bogucki

Zdaniem Zbigniewa Boguckiego jego powołanie utrudni realizowanie ewentualnych inwestycji, nawet jeśli będą one tylko sąsiadować z granicami parku. To może odbić się na rozwoju całego regionu - przekonywał Bogucki w "Rozmowach pod krawatem".

- W momencie, kiedy jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie, a tak będzie, to te procesy inwestycyjne napotykają gigantyczne problemy. To jest kwestia właściwie zblokowania odrzańskiej drogi wodnej, zblokowania możliwości żeglugi, sportu, przede wszystkim w Świnoujściu - mówi Bogucki.

Zdaniem inicjatorów powołania Parku i rządu - nie będzie on miał wpływu na realizowanie inwestycji. Ustawę o jego stworzeniu pod koniec września przegłosował Sejm. To czy powstanie zależy właśnie m.in. od tego, czy podpisze ją prezydent Karol Nawrocki.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 3 komentarze

Taaa... będą problemy. Zwłaszcza dla deweloperów i myśliwych
@ Jan Nowak-gdyby nie powiedział to Bogucki ,tylko ktoś z KO, to od razu przyznałbyś mu rację, ale Bogucki jest z PiS-u,więc go trzeba tępić, nawet jak powie coś rozsądnego.

Najnowsze podcasty