Kolejne postępowanie ws. znęcania się nad psem rasy american bully

Prokuratura po raz drugi wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się na psem rasy american bully. Pies w sierpniu trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Jego właściciel zgłosił, że pies zachowywał się agresywnie i zaatakował jego partnerkę, a następnie przyprowadził psa do lecznicy weterynaryjnej i domagał się jego uśpienia.Kiedy weterynarz odmówił wykonania zabiegu, mężczyzna zawiózł psa do schroniska. Okazało się, że pies nosił kolczatkę, która wrosła mu w skórę i zostawiła na szyi kilkanaście głębokich na 1,5 cm ran.Postępowanie dotyczące porzucenia psa rasy american bully zostało umorzone, ale prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ran po kolczatce - mówi Julia Szozda, rzecznika prokuratury okręgowej w Szczecinie- Gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, planowane jest również uzyskanie opinii biegłego z zakresu weterynarii - podkreśla Szozda.Jak dodaje Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie wiele wskazuje na to, że rany po kolczatce to nie wszystko.- Pani behawiorystka sama nam powiedziała, że ten pies był psem walczącym. Miał rany również innego rodzaju i to były już rany stare, które się zagoiły i wskazywały na to, że ten pies odbywał wielokrotnie walki - dodaje Mrugowska.Po zagojeniu ran, pies zachowuje się spokojnie. W schronisku będzie czekał na nowy dom.