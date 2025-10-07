Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kolejne postępowanie ws. znęcania się nad psem rasy american bully

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Prokuratura po raz drugi wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się na psem rasy american bully. Pies w sierpniu trafił do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chciał uśpić psa, potem wywiózł go do schroniska - odpowie za znęcanie
Jego właściciel zgłosił, że pies zachowywał się agresywnie i zaatakował jego partnerkę, a następnie przyprowadził psa do lecznicy weterynaryjnej i domagał się jego uśpienia.

Kiedy weterynarz odmówił wykonania zabiegu, mężczyzna zawiózł psa do schroniska. Okazało się, że pies nosił kolczatkę, która wrosła mu w skórę i zostawiła na szyi kilkanaście głębokich na 1,5 cm ran.

Postępowanie dotyczące porzucenia psa rasy american bully zostało umorzone, ale prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ran po kolczatce - mówi Julia Szozda, rzecznika prokuratury okręgowej w Szczecinie

- Gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, planowane jest również uzyskanie opinii biegłego z zakresu weterynarii - podkreśla Szozda.

Jak dodaje Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie wiele wskazuje na to, że rany po kolczatce to nie wszystko.

- Pani behawiorystka sama nam powiedziała, że ten pies był psem walczącym. Miał rany również innego rodzaju i to były już rany stare, które się zagoiły i wskazywały na to, że ten pies odbywał wielokrotnie walki - dodaje Mrugowska.

Po zagojeniu ran, pies zachowuje się spokojnie. W schronisku będzie czekał na nowy dom.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Pałamar

