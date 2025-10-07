Bogucki o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry: to zły pomysł, ale będziemy rozmawiać

Prezydent Karol Nawrocki ma bardzo napięty grafik i raczej nie znajdzie czasu na spotkanie z samorządowcami zainteresowanymi powstaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - przyznał to w "Rozmowie pod Krawatem" szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.



Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć ją na naszej stronie i radiowym Facebooku . Powtórka będzie emitowana o północy na antenie Radia Szczecin.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Gość przekonuje równocześnie, że nie oznacza to, że w ogóle nie dojdzie do spotkania. To Zbigniew Bogucki najprawdopodobniej zobaczy się z samorządowcami, z jednej strony jako przedstawiciel prezydenta, a z drugiej - człowiek z regionu.Bogucki wcześniej głośno krytykował pomysł powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. - To sprawa ważna, to nie jest tak, że pan prezydent to lekceważy, ale - tak jak mówię - po to ma współpracowników, po to nas powołał, żebyśmy część tej pracy za pana prezydenta wykonywali. (...) Moim zdaniem Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to zły pomysł. Mówiłem to wielokrotnie, bo takie jest moje zdanie. Nie oznacza to jednak, że nie można się spotkać, że nie można rozmawiać, że nie można wymieniać argumentów... - podkreślał gość.Gościa zapytaliśmy również o ocenę podejścia do tego tematu aktualnego wojewodę Adama Rudawskiego, który już po decyzji Sejmu mówił o sukcesie, a o projekcie parku wypowiada się tak, jakby jego powstanie było przesądzone.- Myślę, że to jest pewna idée fixe, szczególnie dla Polski 2050. Pan wojewoda akurat z tego ugrupowania się wywodzi. Rozumiem, że mają swój plan, mają swój pomysł. Ugrupowanie dzisiaj - tutaj stwierdzam jedynie fakty i to żadna złośliwość - szoruje gdzieś tam po dnie sondażowym. Prawdopodobnie nie przetrwa więc dłużej niż jedną kadencję. Być może chcą więc zostawić taki pomnik po sobie - komentował Bogucki.Z gościem audycji poruszyliśmy również temat m.in. kubków termicznych z hasłem "wojewoda zachodniopomorski #szczepimy się", przez które były wojewoda ma problem w prokuraturze, rozmawialiśmy także o obniżkach cen prądu, czy o ustawie medialnej.Zaproszenie do środowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjął zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.