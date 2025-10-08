"Zapytaj eksperta" RS: jesienna depresja

Obniżenie nastroju, spadek motywacji, zmęczenie - to mogą być objawy jesiennego przesilenia, ale również wielu chorób, w tym np. depresji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na czas trwania tych objawów - tłumaczyła w audycji "Zapytaj Eksperta" Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka.- Jeżeli tak jest, że jakiś epizod, który dotyczy nastroju, utrzymuje się krótkotrwale, to mówimy o złym humorze, o jakimś kryzysie emocjonalnym. Natomiast jeżeli coś trwa dłużej niż dwa tygodnie, dłużej niż trzy tygodnie, to są to bardzo niepokojące sygnały - podkreśliła.Depresja to zaburzenie nastroju, które powoduje długotrwałe uczucie smutku, przygnębienia i utraty zainteresowania codziennymi aktywnościami.Z danych wynika, że w Polsce zmaga się z nią ponad milion osób. Ale to tylko oficjalne statystyki. Co najmniej trzy razy tyle Polek i Polaków żyje z depresją bez diagnozy.