Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Geblewicz o braku pieniędzy dla szczecińskiego szpitala: zadecydowały uczciwe zasady

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Decydowały potrzeby i chłodna analiza, a nie znajomości czy osobiste sympatie. Marszałek województwa odpowiada na zarzuty Zbigniewa Boguckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
We wtorek na naszej antenie szef Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie nie dostanie 300 milionów złotych na budowę Ponadregionalnego Centrum Onkologii. Tak wynika z powtórnego wyniku konkursu Ministerstwa Zdrowia. Za pierwszym razem placówka miała dostać dotację, ale resort powtórzył postępowanie z powodu nieprawidłowości. Zdaniem Boguckiego taki wynik konkursu to efekt politycznych rozgrywek.

To nie polityka, tylko uczciwe zasady - odpowiadał Olgierd Geblewicz w "Rozmowach pod krawatem.

- Mieszanie do tego wątku politycznego, jest takie dosyć absurdalne. Ono wynika pewnie z pewnej filozofii, którą Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało. To znaczy, że konkurs konkursem, a dostać mają i tak nasi. Za czasów Platformy tak nie jest - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Olgierd Geblewicz zapewnił, że nasze województwo ma zabezpieczone pieniądze na leczenie onkologiczne. Na ten cel do regionu trafiło 400 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
To nie polityka, tylko uczciwe zasady - odpowiadał Olgierd Geblewicz w "Rozmowach pod krawatem.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74240 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 6319 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5795 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5238 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od przedwczoraj oglądane 4061 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025
Zbigniew Bogucki
625 mln zł na następcę szkolno-badawczego "Nawigatora XXI" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking rotacyjny przy UM działa. Mieszkańcy: trzeba mieć szczęście by znaleźć miejsce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty