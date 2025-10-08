Geblewicz o braku pieniędzy dla szczecińskiego szpitala: zadecydowały uczciwe zasady

Decydowały potrzeby i chłodna analiza, a nie znajomości czy osobiste sympatie. Marszałek województwa odpowiada na zarzuty Zbigniewa Boguckiego z Prawa i Sprawiedliwości.

We wtorek na naszej antenie szef Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie nie dostanie 300 milionów złotych na budowę Ponadregionalnego Centrum Onkologii. Tak wynika z powtórnego wyniku konkursu Ministerstwa Zdrowia. Za pierwszym razem placówka miała dostać dotację, ale resort powtórzył postępowanie z powodu nieprawidłowości. Zdaniem Boguckiego taki wynik konkursu to efekt politycznych rozgrywek.





To nie polityka, tylko uczciwe zasady - odpowiadał Olgierd Geblewicz w "Rozmowach pod krawatem.





- Mieszanie do tego wątku politycznego, jest takie dosyć absurdalne. Ono wynika pewnie z pewnej filozofii, którą Prawo i Sprawiedliwość przyjmowało. To znaczy, że konkurs konkursem, a dostać mają i tak nasi. Za czasów Platformy tak nie jest - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego.Olgierd Geblewicz zapewnił, że nasze województwo ma zabezpieczone pieniądze na leczenie onkologiczne. Na ten cel do regionu trafiło 400 milionów złotych.