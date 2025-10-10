Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Spór o szerokość miejsc parkingowych na śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zwykłe miejsce parkingowe powinno być szerokie na minimum 2,5 metra. Tymczasem na śródmiejskim odcinku al. Wojska Polskiego w Szczecinie miejsca są węższe nawet o 35 centymetrów. Zapytaliśmy kierowców, czy im to przeszkadza.
- Są za wąskie z tego względu, że trudności są w wysiadaniu, jeżeli chodzi o otworzenie drzwi. Jest większe prawdopodobieństwo uszkodzenia stojącego obok samochodu. - Tam dalej te inne parkingi są jeszcze węższe. - Wydaje mi się, że tak patrząc, że chyba w sam raz, jest ok. Jak widać, no zaparkowałem, mogę normalnie drzwi otworzyć, nic się nie dzieje, nie stukam nikogo. Chyba jest ok. - mówili parkujący.

Dokumentacja projektowa na przebudowę tej części najdłuższej ulicy Szczecina była przygotowywana przed znowelizowaniem przepisów. – Normy zostały dotrzymane – tłumaczy rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński.

- Teraz niegospodarnością byłoby jakiekolwiek niszczenie tej infrastruktury. To jest inwestycja świeża, nowa, dopiero co zakończona, bo w 2023 roku obecne normy dotyczące szerokości miejsc parkingowych spowodowałyby to, że tych miejsc postojowych na al. Wojska Polskiego było po prostu mniej - zaznaczył Zieliński.

Przebudowa alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy placem Zwycięstwa a placem Szarych Szeregów kosztowała prawie 50 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Antoniego Stefańskiego z audycji "Tematy i Muzyka"
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

