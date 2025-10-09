Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zajęcia, wycieczki, pomoc - Centrum Usług Społecznych przygotowuje nową ofertę

Region Adam Wosik

źródło: mopr.szczecin.pl
Pomoc w usterkach domowych, zajęcia artystyczne czy też wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne - to tylko część nowej oferty przygotowywanej przez szczecińskie Centrum Usług Społecznych.
Jej realizacja będzie jednak możliwa dopiero po akceptacji Rady Miasta.

- Stosowna uchwała w tej sprawie zostanie w czwartek poddana pod głosowanie radnych - zapowiada dyrektor Centrum Usług Społecznych w Szczecinie Marcin Kowalski. - 30 usług, które proponujemy i które przedstawiamy w projekcie programu usług społecznych. Wszystkie są ciekawe i wszystkie są oczekiwane. To, co proponujemy, wynika z analizy potrzeb. Z tego, co m.in. w bardzo dużych badaniach ankietowych zaproponowali mieszkańcy Szczecina.

Pierwsze nowe usługi społeczne powinny trafić do mieszkańców już na początku przyszłego roku. Koszt realizacji pięcioletniego programu, to prawie 12,5 mln złotych - z czego ponad 11,5 mln, to dofinansowanie unijne.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
październik 2025
serwis z godziny 12:00
Andrzej Dawidowski
Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
W szczecińskich kamienicach pojawiły się pluskwy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]
07.10.2025

