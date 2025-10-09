Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają nowy budynek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mogą się kształcić w nowym budynku. Znajduje się on na terenie kampusu uniwersyteckiego przy alei Piastów.

To budynek byłych koszar wojskowych, który pod okiem miejskiego konserwatora zabytków został wyremontowany i zmodernizowany.



- W tym budynku mamy dwie aule, każda na niemal 250 osób. To budynek, który jest bezpieczny i wyposażony w urządzenia m.in. klimatyzatory. Wszystko po to, aby stworzyć przestrzeń, która spełni współczesne standardy - mówi dziekan wydziału Prawa i Administracji Ewelina Cała-Wacinkiewicz.



- Ta lokalizacja to duża oszczędność czasu - mówi studentka czwartego roku Prawa i Administracji. - Dla nas to jest przede wszystkim komfort, bo dotychczas wszystkie wykłady i zajęcia wiązały się z tym, że musieliśmy kursować po całym Szczecinie. Teraz mamy 7 minut na piechotę. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze korzystało z tego budynku - dodaje studentka.



Oddanie budynku jest domknięciem modernizacji całego kampusu przy alei Piastów. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego studiuje blisko półtora tysiąca studentów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas