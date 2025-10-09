Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają nowy budynek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mogą się kształcić w nowym budynku. Znajduje się on na terenie kampusu uniwersyteckiego przy alei Piastów.
To budynek byłych koszar wojskowych, który pod okiem miejskiego konserwatora zabytków został wyremontowany i zmodernizowany.

- W tym budynku mamy dwie aule, każda na niemal 250 osób. To budynek, który jest bezpieczny i wyposażony w urządzenia m.in. klimatyzatory. Wszystko po to, aby stworzyć przestrzeń, która spełni współczesne standardy - mówi dziekan wydziału Prawa i Administracji Ewelina Cała-Wacinkiewicz.

- Ta lokalizacja to duża oszczędność czasu - mówi studentka czwartego roku Prawa i Administracji. - Dla nas to jest przede wszystkim komfort, bo dotychczas wszystkie wykłady i zajęcia wiązały się z tym, że musieliśmy kursować po całym Szczecinie. Teraz mamy 7 minut na piechotę. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze korzystało z tego budynku - dodaje studentka.

Oddanie budynku jest domknięciem modernizacji całego kampusu przy alei Piastów. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego studiuje blisko półtora tysiąca studentów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Wszystko po to, aby stworzyć przestrzeń, która spełni współczesne standardy - mówi dziekan wydziału Prawa i Administracji Ewelina Cała-Wacinkiewicz.
- Teraz mamy 7 minut na piechotę. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze korzystało z tego budynku - dodaje studentka.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74299 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6908 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5908 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5384 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4419 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki ruszyły szukać grzybów i uczyć się je rozróżniać [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają nowy budynek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Dawidowski
Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty