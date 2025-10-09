Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zaćma, jaskra i zapalenie spojówek - z tymi chorobami oczu Polacy zmagają się najczęściej.

Warto o nich mówić szczególnie, gdy obchodzimy Światowy Dzień Wzroku. By go uczcić Koło Naukowe Optyków "KONTAKT" zorganizowało Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim.



- Były prelekcje, warsztaty i badanie wzroku - wylicza Łukasz Orzech, członek koła naukowego: - Razem z koleżankami i kolegami z koła naukowego chcieliśmy stworzyć takie wydarzenie, które będzie zwracało uwagę na problemy dotyczące wzroku oraz całej tej otoczki, czyli okularów, soczewek kontaktowych i najczęściej występujących chorób.



- Niestety często o te badania i profilaktykę nie dbamy - przyznaje Sandra Ejsak, studentka 3. roku optyki okularowej. - Na badanie wzroku powinno się chodzić mniej więcej co dwa lata. Niekoniecznie do okulisty, może być to też optyk albo optometrysta w salonie optycznym - dodaje Ejsak.



Najnowszy raport "Okiem Polaka", przygotowany przez Fundację Ziko dla Zdrowia, pokazuje, że w Polsce profilaktyka wzroku nadal jest zaniedbywana. Ponad 66 proc. Polaków zmaga się z wadą lub chorobą wzroku, a tylko niewielka część społeczeństwa dba o regularne badania.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

