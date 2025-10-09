Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman
Sezon grzewczy rusza na dobre. Czas zaprosić kominiarza [WIDEO]

Region Krzysztof Cichocki

źródło: archiwum prywatne
Sezon grzewczy ruszył, więc kominiarze i serwisanci mają ręce pełne roboty.
To dobry moment, żeby sprawdzić piecyk, drożność kominów czy wentylację. Okresowe przeglądy techniczne są obowiązkowe.

Bardzo często interwencja kończy się wystawieniem opinii negatywnej ze względu na zły stan techniczny kotła - mówi serwisant Wiesław Spławski. - Miałem w tym roku dwa przypadki zaczadzenia. Niestety niektórzy wciąż zbyt rzadko przeglądają stan kotłów gazowych. Zalecam każdemu przeglądanie - przynajmniej raz w roku - instalacji gazowej. Do tego wentylacja oraz zakup czujników czadu i gazu - podkreśla Spławski.

- Dla nas sezon grzewczy z roku na rok rozpoczyna się coraz szybciej, bo ludzie są bardziej świadomi - mówi mistrz kominiarski ze Szczecina, Daniel Okruch: - Sprawdzamy, czy przewody kominowe są drożne, czy mieszkanie lub lokal posiada dopływ powietrza z zewnątrz. Na pewno warto zainwestować w urządzenia z zamkniętą komorą spalania. Brak drożności przewodu kominowego może być zagrożeniem dla zdrowia i życia...

Na terenie naszego województwa od początku roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 182 zdarzenia z tlenkiem węgla, 33 osoby były poszkodowane.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu "Tematy i Muzyka".

październik 2025
