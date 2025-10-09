Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman





Program Usług Społecznych przyjęty

Region Anna Pałamar

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Program Usług Społecznych wejdzie w życie, tak zdecydowali szczecińscy radni podczas czwartkowej sesji rady miasta.
Program obejmie 30 nowych usług skierowanych do mieszkańców Szczecina. To między innymi warsztaty psychologiczne, zajęcia sportowe dla rodzin czy grupy wsparcia dla rodziców.

Dla seniorów przygotowano treningi umysłu, a także warsztaty ruchowe i kulinarne. Program Usług Społecznych to również usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu to blisko 24 miliony złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas







