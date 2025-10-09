Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Szpital przy Unii Lubelskiej ostro o braku dofinansowania

Region Anna Klimczyk

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital kliniczny przy ul. Unii Lubelskiej nie otrzyma 300 milionów złotych na inwestycje w onkologię.
- Z opublikowanej listy rankingowej projektów strategicznych w zakresie onkologii, w porównaniu do tej z 2023 roku, wypadła tylko jedna placówka - nasz szpital - mówi Magdalena Knop, rzecznik prasowa szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

- To zaskakująca i niezrozumiała sytuacja, bo ten sam projekt, złożony dwa lata wcześniej, został i wysoko oceniony, i pozytywnie zaopiniowany do realizacji. Teraz jako jedyny w Polsce z tej listy spada. Dlaczego? Nie wiemy... - dodaje Knop.

Rzeczniczka dodaje, że 25 proc. wszystkich hospitalizacji w placówce dotyczy pacjentów onkologicznych.

- Uniwersytecka Jedynka jest nie tylko jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w naszym województwie, ale jest też strategicznym i jednym z najprężniej rozwijających się podmiotów medycznych w całym naszym kraju - podkreśla Knop.

- Nie jest to jedyna placówka, która nie dostała pieniędzy w ramach tego konkursu - komentował Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego w "Rozmowach pod Krawatem". - W zasadzie na 57 aplikacji tylko 20 dostało, bo tylko na tyle starczyło pieniędzy. Szpital kliniczny przy Unii Lubelskiej był na 32. pozycji - dodał Geblewicz.

Z wniosku, który został odrzucony, miała zostać sfinansowana budowa Ponadregionalnego Centrum Onkologii Klinicznej i Transplantacyjnej. Zgodnie z założeniami projektu, centrum miało prowadzić leczenie skojarzone nowotworów: chirurgiczne, biologiczne oraz chemioterapię, przy wsparciu najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej.

Rzeczniczka podkreśla, że szpital nie traktuje tej decyzji jako ostatecznej. Obecnie czeka na oficjalną informację z Ministerstwa Zdrowia i jej uzasadnienie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Z opublikowanej listy rankingowej projektów strategicznych w zakresie onkologii, w porównaniu do tej z 2023 roku, wypadła tylko jedna placówka - nasz szpital - mówi Magdalena Knop, rzecznik prasowa szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
- Uniwersytecka Jedynka jest nie tylko jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w naszym województwie, ale jest też strategicznym i jednym z najprężniej rozwijających się podmiotów medycznych w całym naszym kraju - podkreśla Knop.
- Nie jest to jedyna placówka, która nie dostała pieniędzy w ramach tego konkursu - komentował Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego w "Rozmowach pod Krawatem".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74299 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 6910 razy)
  3. Elektryczne BMW stoczyło się do wody
    (od 03 października oglądane 5908 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od 03 października oglądane 5385 razy)
  5. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4420 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przedszkolaki ruszyły szukać grzybów i uczyć się je rozróżniać [WIDEO, ZDJĘCIA]
Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają nowy budynek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Andrzej Dawidowski
Optymalny czas na wymianę opon na zimowe [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty