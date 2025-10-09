Szpital przy Unii Lubelskiej ostro o braku dofinansowania

Szpital kliniczny przy ul. Unii Lubelskiej nie otrzyma 300 milionów złotych na inwestycje w onkologię.

- Nie jest to jedyna placówka, która nie dostała pieniędzy w ramach tego konkursu - komentował Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego w "Rozmowach pod Krawatem". - W zasadzie na 57 aplikacji tylko 20 dostało, bo tylko na tyle starczyło pieniędzy. Szpital kliniczny przy Unii Lubelskiej był na 32. pozycji - dodał Geblewicz.





Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Z opublikowanej listy rankingowej projektów strategicznych w zakresie onkologii, w porównaniu do tej z 2023 roku, wypadła tylko jedna placówka - nasz szpital - mówi Magdalena Knop, rzecznik prasowa szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.- To zaskakująca i niezrozumiała sytuacja, bo ten sam projekt, złożony dwa lata wcześniej, został i wysoko oceniony, i pozytywnie zaopiniowany do realizacji. Teraz jako jedyny w Polsce z tej listy spada. Dlaczego? Nie wiemy... - dodaje Knop.Rzeczniczka dodaje, że 25 proc. wszystkich hospitalizacji w placówce dotyczy pacjentów onkologicznych.- Uniwersytecka Jedynka jest nie tylko jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w naszym województwie, ale jest też strategicznym i jednym z najprężniej rozwijających się podmiotów medycznych w całym naszym kraju - podkreśla Knop.Z wniosku, który został odrzucony, miała zostać sfinansowana budowa Ponadregionalnego Centrum Onkologii Klinicznej i Transplantacyjnej. Zgodnie z założeniami projektu, centrum miało prowadzić leczenie skojarzone nowotworów: chirurgiczne, biologiczne oraz chemioterapię, przy wsparciu najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej.Rzeczniczka podkreśla, że szpital nie traktuje tej decyzji jako ostatecznej. Obecnie czeka na oficjalną informację z Ministerstwa Zdrowia i jej uzasadnienie.