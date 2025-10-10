Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Przemoc wobec dzieci. Alarmujące dane

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Anemone123
32 proc. dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 66 proc. ze strony rówieśników. Tak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jak im pomóc? O tym warto rozmawiać szczególnie 10 października, gdy obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
- Liczba przypadków przemocy rówieśniczej jest nadal dosyć wysoka, ale sporo z tych zdarzeń wciąż nie jest zgłaszana - mówił w audycji "Radio Szczecin na wieczór" Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. - Jeżeli z kolei mówimy o przemocy domowej, czyli na przykład dorosłego wobec młodego człowieka, także kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, "Dzieciństwo bez Przemocy" podejmuje ten temat, dlatego że tutaj także statystyki pokazują, że faktycznie wciąż wiele przypadków jest po prostu niezgłaszanych.

- Kampania "Dzieciństwo bez Przemocy" jest coroczną akcją, mobilizującą całe społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz budowania bezpiecznego dzieciństwa - tłumaczyła Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. - My jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, także prowadzimy Centra Pomocy Dzieciom. To są takie miejsca, gdzie dzieci doświadczone przemocą mogą uzyskać holistyczną pomoc.

Mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne.

