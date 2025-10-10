Pobór krwi w Świnoujściu. Zmiany, ale z kompromisem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest postęp w sprawie terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Świnoujściu. Będą zmiany, ale z kompromisem.

Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia poinformowała, że RCK przystało na prowadzenie poboru krwi w dotychczasowych pomieszczeniach. - Jest szansa, że nie będzie się odbywał pobór w krwiobusie, tylko nadal w naszych pomieszczeniach. Harmonogram, jaki był w październiku, pozostał bez zmian. Natomiast w listopadzie i grudniu pobieranie będzie w każdy pierwszy czwartek - mówi Agatowska.



W terenowym punkcie obsługiwać mają ekipy wyjazdowe. Nowy, listopadowy harmonogram zakłada pobór krwi w czwartek, 6 listopada, oraz w piątki: 14, 21 i 28 listopada.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski