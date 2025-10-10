Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych aspektów życia [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Gdzie szukać wsparcia w momentach kryzysowych? Co robić, by zachować na co dzień równowagę psychiczną? Jak radzić sobie z hejtem? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji „Zdrowa Głowa - młodzież o psychice” zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
Studenci i eksperci rozmawiali o zdrowiu psychicznym

Studenci i eksperci rozmawiali o zdrowiu psychicznym

Przekonywali, że o zdrowiu psychicznym warto mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

- Zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych aspektów życia ludzkiego. Najlepszym wsparciem dla zdrowia psychicznego jest przede wszystkim poznanie samego siebie. - Musimy nie mieć negatywnych myśli, żyć pozytywnie, żyć dobrą chwilą - mówią uczestnicy.

- Zdrowie psychiczne jest tematem, który nigdy nie wyjdzie z obiegu. Niestety młodzież cały czas potrzebuje wsparcia, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Dlatego ważne są takie konferencje i mówienie o zdrowiu psychicznym, żeby trochę to normalizować to - mówi Wojciech Szumiła, dyrektor operacyjny Fundacji GrowSpace.

- Niestety za dużego dofinansowania w zdrowie psychiczne nie ma i na pewno tego brakuje. Nie ma wystarczającej liczby lekarzy na oddziałach, które się zamykają. Gdzie tej pomocy szukać? Na pewno w różnych placówkach zdrowia psychicznego. Są również telefony zaufania. Problem niestety wzrasta - mówi Andżelika Szymańska, lekarz.

Statystyki pokazują, że tylko w Polsce z depresją zmaga się ponad milion osób. Ale to jedynie oficjalne dane. Co najmniej trzy razy tyle Polek i Polaków żyje z depresją bez diagnozy i fachowej pomocy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Goście "Kawiarenki politycznej" RS rozmawiali o podatku od pustostanów
    (od 05 października oglądane 74329 razy)
  2. Mural z Grosikiem zamalowany [ZDJĘCIA]
    (od 06 października oglądane 7023 razy)
  3. Będzie nowy odcinek S10
    (od 06 października oglądane 4490 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4333 razy)
  5. Nowy most powstanie w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 3737 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lepkie ręce hotelowej sprzątaczki [WIDEO]
Kolejny protest rolników w regionie. Ciągniki wyjechały na drogi w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sezon grzewczy rusza na dobre. Czas zaprosić kominiarza [WIDEO]
Dzień Oka na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Janicki
Przedszkolaki ruszyły szukać grzybów i uczyć się je rozróżniać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty