Zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych aspektów życia [ZDJĘCIA]

Gdzie szukać wsparcia w momentach kryzysowych? Co robić, by zachować na co dzień równowagę psychiczną? Jak radzić sobie z hejtem? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji „Zdrowa Głowa - młodzież o psychice” zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

- Zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych aspektów życia ludzkiego. Najlepszym wsparciem dla zdrowia psychicznego jest przede wszystkim poznanie samego siebie. - Musimy nie mieć negatywnych myśli, żyć pozytywnie, żyć dobrą chwilą - mówią uczestnicy.

- Zdrowie psychiczne jest tematem, który nigdy nie wyjdzie z obiegu. Niestety młodzież cały czas potrzebuje wsparcia, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Dlatego ważne są takie konferencje i mówienie o zdrowiu psychicznym, żeby trochę to normalizować to - mówi Wojciech Szumiła, dyrektor operacyjny Fundacji GrowSpace.





- Niestety za dużego dofinansowania w zdrowie psychiczne nie ma i na pewno tego brakuje. Nie ma wystarczającej liczby lekarzy na oddziałach, które się zamykają. Gdzie tej pomocy szukać? Na pewno w różnych placówkach zdrowia psychicznego. Są również telefony zaufania. Problem niestety wzrasta - mówi Andżelika Szymańska, lekarz.







Przekonywali, że o zdrowiu psychicznym warto mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.Statystyki pokazują, że tylko w Polsce z depresją zmaga się ponad milion osób. Ale to jedynie oficjalne dane. Co najmniej trzy razy tyle Polek i Polaków żyje z depresją bez diagnozy i fachowej pomocy.