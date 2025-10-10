Ewakuacja przedszkola w Kołobrzegu

Po godzinie 9 w czasie wykopów przy ulicy Okopowej w Kołobrzegu robotnicy natrafili na pocisk artyleryjski na budowie sąsiadującej z przedszkolem.
Teren zabezpieczyła policja, a na miejsce wezwana została jednostka saperska. Ze względu na bliskość Przedszkola Miejskiego nr 10 podjęto decyzję o ewakuacji dzieci. Placówka została zamknięta, rodzice musieli wcześniej odebrać swoje pociechy. Przedszkole nie wróci już w piątek do normalnego funkcjonowania. Trwa oczekiwanie na saperów.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
