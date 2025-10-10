Fundacja Klasyczne Jachty z Trzebieży. Odnawianie "Kapera" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Drewniany, 17-metrowy jacht "Kaper" jest nowym "podopiecznym" Fundacji Klasyczne Jachty z Trzebieży. Był to jacht szkoleniowy Marynarki Wojennej.

Jednostka jest sprawna i pływa, ale wymaga kosmetycznych napraw.- Jest wyprodukowany przez szczecińską stocznię jachtową. TOM-y powstały trzy. Tak się szczęśliwie składa, że wszystkie trzy przetrwały do współczesności. Ten akurat trafił świeżo w ręce naszej fundacji, został podarowany przez niemieckiego właściciela - relacjonowała Anna Petrykowska, prezes Fundacji Klasyczne Jachty.Zachował się oryginalny układ wnętrza i niektóre jego drobne elementy.- Układ był dokładnie taki sam, jak w tej chwili. Możemy założyć, że ono wygląda niemal identycznie, tak jak w 1964 roku, kiedy ten jacht został zbudowany. Bardzo fajna ciekawostka: oryginalna tabliczka jeszcze z czasów, kiedy ten jacht pływał w Yachtklubie Marynarki Wojennej "Kotwica" z instrukcją używania morskiej toalety - prezentował Marcin Wągiel, przedstawiciel Fundacji.Trzebieska Fundacja przywraca do życia klasyczne jachty jako dobra kultury i dziedzictwa narodowego; ma pod opieką kilka jednostek, między innymi "Śmiałego" - stalowy jacht, który również jest w trakcie remontu.