Dwie osoby skazane za "pranie pieniędzy" z Funduszu Sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał Adriana K. i Piotra S. za "pranie pieniędzy", ktore zostały przywłaszczone na szkodę Funduszu Sprawiedliwości – poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. To kolejny wyrok w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.