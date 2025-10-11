Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ma pomóc w depresji i stresie. "Strefa Dobrych Myśli" zaprasza na dzień otwarty

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / Counselling (CC0 domena publiczna)
To miejsce, w którym pomoc znajdą dorośli i młodzi zmagający się m.in. z depresją czy stresem. "Strefa Dobrych Myśli" przy ulicy Kopernika w Szczecinie zaprasza na dzień otwarty.
To nowe miejsce na mapie Szczecina, w którym specjaliści mają udzielać pomocy psychologicznej i psychiatrycznej m.in. w ramach warsztatów. Dniu otwartemu placówki, towarzyszyć będzie wernisaż wystawy szczecińskiej artystki - Agnieszki Szylar.

Początek o godzinie 16.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

