Kolacja charytatywna dla Przemka. "Wejściówki wyprzedały się w kilka dni"

Chory na nowotwór mózgu potrzebuje pieniądze na kosztowne leczenie. - Wierzymy, że terapia się powiedzie - mówi jego żona, Kamila Wodorowska. - Wyjątkowy wieczór dla mojego męża Przemka. Emocje są ogromne, jestem ogromnie wdzięczna tym dobrym ludziom, którzy tu przyszli za każdy telefon, za każde dobre słowo, wypowiedziane w moją stronę, w stronę mojego męża.- W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 osób, wejściówki wyprzedały się w kilka dni - dodaje Barbara Przybylska, właścicielka jednej z chojeńskich restauracji, w której odbyła się kolacja. - To, co dzisiaj się wydarzyło w tej restauracji, w tym miejscu, niech będzie przykładem dla innych osób, że ta magia, ta chęć pomocy niesie rzeczywiście rzeczy, które są ponad wszystko.Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie komórkami macierzystymi. Terapię Przemka można również wspomóc poprzez przygotowaną do tego internetową zbiórkę