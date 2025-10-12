Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zdjęcie za karmę i koce dla zwierząt

Region Weronika Łyczywek

Fot. pixabay.com / bollection (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / bollection (CC0 domena publiczna)
Dwudziestu fotografików ze Szczecina włączy się w niedzielę do akcji "Pucha dla pełnego brzucha". W zamian za karmę i koce dla zwierzaków darczyńcy będą mogli liczyć nie tylko na pamiątkowe, darmowe zdjęcie, ale także na porady behawiorystów.
W ubiegłym roku udało się zebrać ponad dwie tony karmy. Co można przynieść w tym roku? - Przede wszystkim karmę dobrą jakościową. Chętnie przyjmiemy koce, ręczniki, pościele, smakołyki, akcesoria. To wszystko się przyda dla zwierzaków - wylicza fotograf Magda Cichecka.

Magda Cichecka liczy na to, że szczecińscy fotograficy będą mieli pełne ręce pracy.

- Na zdjęcia będzie trzeba poczekać około 2-3 tygodni, bo na zeszłorocznej edycji pojawiło się prawie 1500 osób. Nas jest 20 i każdy ma około tysiąca zdjęć, więc taki proces obróbki też chwilę trwa. Natomiast wszystko wrzucamy w jedną wspólną galerię i cała galeria pojawi się na wydarzeniu na Facebooku pod tą samą nazwą "Pucha dla pełnego brzucha 7" - mówi Cichecka.

Zbiórka rozpocznie się o godzinie 12 w Ogrodzie Botanicznym w Szczecinie. Wejście od ul. Harcerzy lub ul. Wincentego Pola. Zebrane dary zostaną przekazane okolicznym schroniskom i fundacji zajmującej się bezdomnymi zwierzakami.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty