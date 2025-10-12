"Pucha dla pełnego brzucha" w Szczecinie. Zdjęcie z pupilem za datek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczeciński Ogród Botaniczny zamienił się w wielki plener fotograficzny. 20 fotografów przyłączyło się do akcji "Pucha dla pełnego brzucha".

- Minęło dosłownie 25 minut, a my już chyba mamy tonę, więc idzie błyskawicznie. Celem jest wsparcie potrzebujących schronisk. W zeszłym roku zebraliśmy tego bardzo dużo, porozwoziliśmy tam, gdzie trzeba - dodaje Łukasz Litwinionek, jeden z organizatorów akcji "Pucha dla pełnego brzucha".





Autorka edycji: Joanna Chajdas

Mieszkańcy miasta mogą otrzymać profesjonalne zdjęcia za datek w postaci karmy, koców lub smakołyków dla zwierząt. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.- Bo lubimy pomagać i uważamy, że warto. Przy okazji możemy też mieć fajną pamiątkę rodzinną z pieskiem. - Można pomóc zwierzętom i mieć fajną pamiątkę na później - mówią uczestnicy.Akcja potrwa do godziny 17.