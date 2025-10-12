Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Pucha dla pełnego brzucha" w Szczecinie. Zdjęcie z pupilem za datek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczeciński Ogród Botaniczny zamienił się w wielki plener fotograficzny. 20 fotografów przyłączyło się do akcji "Pucha dla pełnego brzucha".
Mieszkańcy miasta mogą otrzymać profesjonalne zdjęcia za datek w postaci karmy, koców lub smakołyków dla zwierząt. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.

- Bo lubimy pomagać i uważamy, że warto. Przy okazji możemy też mieć fajną pamiątkę rodzinną z pieskiem. - Można pomóc zwierzętom i mieć fajną pamiątkę na później - mówią uczestnicy.

- Minęło dosłownie 25 minut, a my już chyba mamy tonę, więc idzie błyskawicznie. Celem jest wsparcie potrzebujących schronisk. W zeszłym roku zebraliśmy tego bardzo dużo, porozwoziliśmy tam, gdzie trzeba - dodaje Łukasz Litwinionek, jeden z organizatorów akcji "Pucha dla pełnego brzucha".

Akcja potrwa do godziny 17.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty