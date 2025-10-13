Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Poseł Lewicy: jeżeli związki partnerskie byłyby najważniejsze dla wyborców, to mielibyśmy duże poparcie

Region Sebastian Wierciak

Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Lewica i PSL wyrażają gotowość do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w kwestii związków partnerskich. To temat, który budzi emocje, ale trzeba je studzić - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" Dariusz Wieczorek z Lewicy.
Dariusz Wieczorek

Dariusz Wieczorek

Wieczorek o aferze na US: ktoś wymyślił sobie taki czarny PR
PSL ma bardzo konserwatywne poglądy, a Lewica bardzo postępowe. Dariusz Wieczorek podkreślał, że osobiście chciałby w sprawie związków partnerskich ustawy z prawdziwego zdarzenia, ale trzeba szukać kompromisu.

- Są dwa warianty. Albo nie przygotujemy tej ustawy w ogóle, bo nie ma większości dla niej w Sejmie, albo trzeba szukać kompromisu i zrobić przynajmniej pierwszy krok. No i też trzeba uczciwie mówić, jeżeli związki partnerskie, czy te sprawy, byłyby najważniejsze dla naszych wyborców, to zamiast 8 procent mielibyśmy 18 czy 28 proc. poparcia i wtedy w ogóle byśmy nie dyskutowali - mówi Wieczorek.

Dyskusja toczy się ostatnio wokół alkoholu w Sejmie. Jak zapewnił Dariusz Wieczorek, w czterech sejmowych restauracjach nie ma i nigdy nie było podawanego alkoholu.

- To nie jest tak, że ten dostęp jest cały czas. Alkohol jest tylko w hotelu sejmowym. Teraz jak słyszę, że w hotelu nie będzie można się napić winka czy piwa, to mówię, a czym ten hotel się różni od innych hoteli? - dodaje Wieczorek.

Nie ma co przesadzać w drugą stronę, tym bardziej, że naprzeciwko sejmowego hotelu i tak jest całodobowy monopolowy – skwitował Wieczorek. Zaznaczył, że osobiście jest za prohibicją i ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 - Dzień Edukacji Narodowej - przyjęła Urszula Pańka, dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Edycja tekstu: Michał Król
Dariusz Wieczorek podkreślał, że osobiście chciałby w sprawie związków partnerskich ustawy z prawdziwego zdarzenia, ale trzeba szukać kompromisu.
Dyskusja toczy się ostatnio wokół alkoholu w Sejmie. Jak zapewnił Dariusz Wieczorek, w czterech sejmowych restauracjach nie ma i nigdy nie było podawanego alkoholu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od dzisiaj oglądane 48079 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4752 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4716 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4490 razy)
  5. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4474 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Wieczorek
"Pucha dla pełnego brzucha" w Szczecinie. Zdjęcie z pupilem za datek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Miniatury opanowały wody jeziora Rusałka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pół tysiąca dzieci w pływackich zawodach w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty