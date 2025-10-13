Poseł Lewicy: jeżeli związki partnerskie byłyby najważniejsze dla wyborców, to mielibyśmy duże poparcie

Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lewica i PSL wyrażają gotowość do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w kwestii związków partnerskich. To temat, który budzi emocje, ale trzeba je studzić - przekonywał w "Rozmowach pod krawatem" Dariusz Wieczorek z Lewicy.

- Są dwa warianty. Albo nie przygotujemy tej ustawy w ogóle, bo nie ma większości dla niej w Sejmie, albo trzeba szukać kompromisu i zrobić przynajmniej pierwszy krok. No i też trzeba uczciwie mówić, jeżeli związki partnerskie, czy te sprawy, byłyby najważniejsze dla naszych wyborców, to zamiast 8 procent mielibyśmy 18 czy 28 proc. poparcia i wtedy w ogóle byśmy nie dyskutowali - mówi Wieczorek.



Dyskusja toczy się ostatnio wokół alkoholu w Sejmie. Jak zapewnił Dariusz Wieczorek, w czterech sejmowych restauracjach nie ma i nigdy nie było podawanego alkoholu.



- To nie jest tak, że ten dostęp jest cały czas. Alkohol jest tylko w hotelu sejmowym. Teraz jak słyszę, że w hotelu nie będzie można się napić winka czy piwa, to mówię, a czym ten hotel się różni od innych hoteli? - dodaje Wieczorek.



Nie ma co przesadzać w drugą stronę, tym bardziej, że naprzeciwko sejmowego hotelu i tak jest całodobowy monopolowy – skwitował Wieczorek. Zaznaczył, że osobiście jest za prohibicją i ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano.



