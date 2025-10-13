Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli

Prawie 190 nauczycieli i dyrektorów szkół ze Szczecina odebrało Nagrody Prezydenta Miasta. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze Lalek Pleciuga rozdane zostały wyróżnienia dla najlepszych pedagogów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Laureaci zdradzili czym kierują się w swojej wieloletniej pracy z dziećmi.- Na pewno dobrym dziecka, tym, żeby było bezpieczne, zaopiekowane, żeby się dobrze rozwijało. Jesteśmy takie zastępcze mamy troszeczkę. - Wydaje mi się, że przede wszystkim zaangażowaniem i w obecnych czasach to chyba przede wszystkim, bo żadna inna motywacja nie wchodzi w grę. Trzeba po prostu robić to, co się lubi. - Trzeba się kierować też jakimiś swoimi doświadczeniami, empatią, zrozumieniem, żeby spojrzeć na to dziecko też jego oczami - mówią nauczyciele.- W zeszłym roku udało nam się zwiększyć dodatki dla dyrektorów szkół. Dziś pracujemy nad tym, aby zgodnie z naszą obietnicą zrealizować od 1 stycznia przyszłego roku dodatki m.in. dla wychowawców klas. Ta współpraca jest - Marcin Biskupski, zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce od 1972 roku.