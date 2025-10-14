Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na początku 2024 roku polscy nauczyciele dostali 30-procentowe podwyżki, ale na temat pensji dla pedagogów nadal powinniśmy dyskutować - przekonywała w "Rozmowach pod krawatem" Urszula Pańka.

Urszula Pańka o edukacji zdrowotnej: to nie ideologia, tylko program nauczania Urszula Pańka



- Nauczyciel początkujący nie może zarabiać kilkadziesiąt złotych więcej od najniższej krajowej. Cały czas musimy pracować nad tym, by wynagrodzenia nauczycieli rosły, by do pracy z dziećmi i młodzieżą przychodzili najzdolniejsi z nas - mówiła Pańka.



Praca nauczycieli oznacza dla nich uczenie innych, ale także uczenie się przez całe życie, a przed pedagogami ciągle pojawiają się nowe wyzwania. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli cały czas musi gonić za odbiorcami, czyli uczniami.



- Wchodzą nowoczesne technologie. Trzeba nauczyć nauczycieli, jak powinni sobie radzić w sytuacji, kiedy kiedy sztuczna inteligencja rozwiąże uczniowi całkę, czy napisze wiersz - mówiła dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.



W Dniu Nauczyciela z Urszulą Pańką rozmawialiśmy także o kontrowersjach wokół



Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął szczeciński radny Piotr Kęsik z Polski 2050.

Edycja tekstu: Michał Król Zdaniem dyrektorki Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pensja powinna być ściśle powiązana ze średnią krajową, by wynagrodzenia nauczycieli rosły wraz z bogaceniem się społeczeństwa.- Nauczyciel początkujący nie może zarabiać kilkadziesiąt złotych więcej od najniższej krajowej. Cały czas musimy pracować nad tym, by wynagrodzenia nauczycieli rosły, by do pracy z dziećmi i młodzieżą przychodzili najzdolniejsi z nas - mówiła Pańka.Praca nauczycieli oznacza dla nich uczenie innych, ale także uczenie się przez całe życie, a przed pedagogami ciągle pojawiają się nowe wyzwania. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli cały czas musi gonić za odbiorcami, czyli uczniami.- Wchodzą nowoczesne technologie. Trzeba nauczyć nauczycieli, jak powinni sobie radzić w sytuacji, kiedy kiedy sztuczna inteligencja rozwiąże uczniowi całkę, czy napisze wiersz - mówiła dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.W Dniu Nauczyciela z Urszulą Pańką rozmawialiśmy także o kontrowersjach wokół Edukacji Zdrowotnej , czy o Edukacji Społecznej.Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie